Делегация Екатеринбургской епархии доставила со Святой Земли Благодатный огонь

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 г. делегация Екатеринбургской епархии вернулась из традиционной паломнической поездки на Святую Землю. Святыня доставлена в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга, где совершается Пасхальное боголужение во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Епархии.

Все присутствующие в храме смогли возжечь свечи от Благодатного огня. После этого огонь развезут по всем храмам и он дойдет до каждого верующего.

Напомним, 5 апреля большая группа священнослужителей и мирян Екатеринбургской епархии вылетела на Святую Землю, где паломники стали свидетелями самого большого чуда, происходящего каждый год перед Пасхой в храме Воскресения Господня (Гроба Господня) - схождения с неба Благодатного огня.

После чуда схождения Благодатного огня уральцы совершили принесение частицы его на уральскую землю чартерным рейсом.