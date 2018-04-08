Православные христиане празднуют Пасху‍

Православные верующие всего мира сегодня отмечают главный из христианских праздников Воскресение Христово - Пасху.

В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста. Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя посетили Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев с супругой, мэр г. Москвы Сергей Собянин.

По традиции в Пасхальную ночь в Храм Христа Спасителя из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был принесен Благодатный огонь.

"Господь воскрес и Воскресением своим поставил точку над глобальным господством зла. Ад может еще царствовать, но не вечнует. Никакого господства зла более в глобальном масштабе не существует. Зло может брать верх в том и ином месте, зло может о себе говорить громко, привлекать к себе внимание, но оно более не имеет власти над всем родом человеческим, потому что Христос воскрес и погубил зло Своей жертвой крестной и Воскресением. И все те, кто принимает имя Господа Иисуса Христа как Спасителя мира, принимают через веру, Крещение и святые Таинства все то, что Он совершил для рода человеческого. Через веру и через Таинства церковные мы становимся в ряду тех, кто на стороне света и правды, кто на стороне воскресшего Спасителя. И дай Бог всем нам остаться на этой стороне света и никогда не вступить в сторону тьмы", - обратился Святейший Патриарх Кирилл к участникам пасхального богослужения.