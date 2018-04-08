В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода

Накануне вечером на 9 км Сибирского тракта произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Водитель автомашины "Хонда Аккорд" двигаясь по Сибирскому тракту со стороны улицы Варшавская в сторону улицы Восточная допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, предположительно, в неустановленном месте.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась женщина, в настоящее время сотрудниками полиции ее личные данные устанавливаются, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Со слов 22- летнего водителя, пешехода он не видел, а услышал только хлопок. Наезд произошел в темное время суток, пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Обстоятельства дорожной аварии будут установлены в ходе расследования.