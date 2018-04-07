В Екатеринбурге в причинах наезда автобуса на столб на улице Репина будут разбираться следователи

Свердловский СК инициировал вопрос о передаче материала проверки по факту ДТП с автобусом на улице Репина из полиции в органы СКР для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения.

Защита прав несовершеннолетних от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности органов СКР, и в данном случае могут усматриваться признаки преступления по статье 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

"В случае принятия положительного решения следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки", - добавили в СК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге 7 апреля водитель пассажирского автобуса на остановке "Контрольная" на улице Репина врезался в столб, пострадали 10 человек, в том числе двое детей.