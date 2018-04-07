Грузовой автомобиль въехал в толпу людей в Германии, есть жертвы

В немецком Мюстере грузовик врезался в толпу людей.

Инцидент произошел 7 апреля на одной из центральных улиц города - автомобиль врезался в посетителей кафе, которые сидели за столиками на открытом воздухе, пишут германские СМИ.

Известно пока о четырех погибших и около 50 пострадавших, однако не исключено, что число жертв может вырасти.

Водитель, находившийся за рулем грузовика, погиб. В данный момент причины его поступка неизвестны.

В данный момент в городе проходит спецоперация - силовики просят местных жителей не выходить на улицу без надобности, так как в грузовике найден подозрительный предмет.

У СМИ Германии ничто не вызывает сомнений в том, что случившееся будет квалифицировано как теракт.