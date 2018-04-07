На футбольный матч "Урал" - "Спартак" за 4 дня продали все 20 тысяч билетов

На футбольный матч "Урала" с московским "Спартаком", который пройдет 15 апреля на обновленном стадионе "Екатеринбург-Арена", за 4 дня оказались проданы все 20 тыс. билетов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря клуба Никиту Медведевских.

В данный момент остались только те билеты, зарезервированные "Уралом" под коллективные заявки и спонсорские обязательства. Всего на матче ожидается около 30 тыс. болельщиков.

В Москву было отправлено 3 тыс. билетов - для столичных болельщиков выделят трибуну D.

Именно на матче "Урал" - "Спартак" и состоится официальная церемония открытия "Екатеринбург-Арены", которая летом примет матчи Чемпионата мира по футболу.