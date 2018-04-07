В Великобритании назвали причины отказа в выдаче визы племяннице Сергея Скрипаля

В Великобритании назвали причины отказа в выдаче визы племяннице экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктории, об этом пишет ВВС.

Власти страны посчитали, что достаточных оснований для визита у Виктории нет.

Первое основание - нет никаких свидетельств того, что ранее Виктория уже посещала Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. Во-вторых, Скрипаль сейчас не может принимать гостей по состоянию здоровья. Третье основание - нет абсолютно никакой уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет этого визита.

Четвертым основанием стало то, что в данный момент Виктория нигде не работает.

Российское посольство в Лондоне ранее отметило, что подобные действия говорят о том, что Великобритании есть что скрывать.