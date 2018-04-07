Бывший партнер Дурова рассказал как шифруются сообщения в Telegram

Экс-коллега Павла Дурова по работе над социальной сетью "ВКонтакте" Антон Розенберг в разговоре с RT объяснил принцип шифрования на гаджетах пользователя Telegram.

Как отметил Розенберг, в Telegram есть облачные и секретные чаты - в последних используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя.

"Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные - кто кому и когда написал и примерный объем текста. Это более надежно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется", - пояснил Розенберг.

Остальные чаты - личные сообщения, каналы, группы - облачные, шифруются на телефоне, передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, где расшифровываются и сохраняются, то есть от них ключи у Telegram имеются, отметил Розенберг.

Напомним, Роскомнадзор давно уговаривает владельца мессенджера Павла Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним, как того требует российское законодательство. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ пригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление.

На прошлой неделе, после того, как Telegram "упал" практически по всему миру, Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к этому. Позже в Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования.