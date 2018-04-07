Бывший партнер Дурова рассказал как шифруются сообщения в Telegram

в этот день
07.04.18
14:42
В Екб.16:42
"Корпорация развития" консервирует "железку" через Надым
Эхо "борзоты"? Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан
Главное
Штаты ввели санкции против российских олигархов

Тема дня
Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1320



Новости
07.04.2018 13:19 Мск (15:19 Екб)
общество | В России
Бывший партнер Дурова рассказал как шифруются сообщения в Telegram
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Экс-коллега Павла Дурова по работе над социальной сетью "ВКонтакте" Антон Розенберг в разговоре с RT объяснил принцип шифрования на гаджетах пользователя Telegram.
Читайте также:

Как отметил Розенберг, в Telegram есть облачные и секретные чаты - в последних используется шифрование end-to-end, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя.

"Telegram не видит содержимое сообщения, только метаданные - кто кому и когда написал и примерный объем текста. Это более надежно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется", - пояснил Розенберг.

Остальные чаты - личные сообщения, каналы, группы - облачные, шифруются на телефоне, передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, где расшифровываются и сохраняются, то есть от них ключи у Telegram имеются, отметил Розенберг.

Напомним, Роскомнадзор давно уговаривает владельца мессенджера Павла Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним, как того требует российское законодательство. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ пригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление.

На прошлой неделе, после того, как Telegram "упал" практически по всему миру, Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к этому. Позже в Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования.

Другие новости по темам: Павел Дуров, Telegram, сообщение, шифрование, Антон Розенберг
07.04.2018 13:19 Мск | Михаил Белокрылов
15:19 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 18:56 Мск
Павел Дуров получил гражданство Великобритании

Ранее 06.04.2018 18:15 Мск
Левин: Точка невозврата в вопросе о блокировке Telegram в РФ еще не пройдена

Ранее 06.04.2018 13:14 Мск
Кремль: Telegram очень удобный, но закон есть закон

Ранее 06.04.2018 12:17 Мск
Советник президента посоветовал пользователям Telegram вспомнить про ICQ

Ранее 06.04.2018 10:50 Мск
Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram

Ранее 02.04.2018 12:00 Мск
В Telegram объяснили невозможность предоставления ФСБ ключей шифрования

Ранее 29.03.2018 13:42 Мск
Роскомнадзор тонко потроллил Дурова: В России самое дешевое электричество...

Ранее 29.03.2018 12:46 Мск
Роскомнадзор про Telegram: Это не мы!

Ранее 29.03.2018 12:14 Мск
Павел Дуров объяснил всемирный "обвал" Telegram отключением электричества

Ранее 29.03.2018 11:38 Мск
По всему миру "упал" Telegram

Ранее 22.03.2018 00:50 Мск
Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ключи шифрования

Ранее 21.03.2018 09:17 Мск
Дуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность их частной жизни

Ранее 20.03.2018 13:28 Мск
Роскомнадзор вновь пригрозил Telegram блокировкой

Ранее 20.03.2018 12:22 Мск
Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ

Ранее 08.12.2017 11:54 Мск
Telegram оспорил в Верховном суде приказ ФСБ, грозящий ему блокировкой

Ранее 08.12.2017 06:38 Мск
ФСБ намерена получать ключи от электронной переписки за 10 дней








Добавить комментарий:

Бывший партнер Дурова рассказал как шифруются сообщения в Telegram
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+