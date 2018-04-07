На Украине не любят праздников периода независимости, - опрос

Самым популярным официальным праздником на Украине является Пасха. Новые праздники, связанные с периодом независимости, почти не пользуются никакой поддержкой среди населения. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

Пасха является любимым праздником для 82% опрошенных, Рождество - для 81%. Тройку самых популярных замыкает Новый год - 79%. Все остальные далеко позади.

Так, Международный женский день среди любимых для 45% респондентов, Троица - 35%, запрещенный День Победы - 31%.

День независимости в число любимых праздников включили только 16% украинцев, День защитника Украины - 11%, День конституции - 5%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году власти в Киеве отменили День Победы.