В Челябинске общественно-деловой центр к саммитам ШОС и БРИКС начнут строить 1 августа

Общественно-деловой центр в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС начнут строить 1 августа этого года, об этом сообщил гендиректор компании-застройщика Виталий Передерий.

Сейчас все планировочные решения согласованы. Высота здания составит 170 метров или 34 полноценных этажа. Общая площадь объекта - 110 тыс. кв. м.

В строительство общественно-делового центра, по данным властей Челябинской области, планируется вложить до 9 млрд рублей. Общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 млрд до 50 млрд рублей.

