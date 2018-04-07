МИД РФ: Россия ответит на новые санкции США

В МИД РФ ответили на новые санкции США в отношении российских миллиардеров, пишут "Известия".

Российские дипломаты посоветовали Вашингтону "избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

Также в МИД добавили, что меры давления не смогут сбить Россию с выбранного курса и демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний.