Reuters заявило, что частная сирийская авиакомпания переправляет российских наемников в Сирию

Агентство Reuters сообщило о схеме переброски российских военных наемников в Сирию, об этом пишет "Росбалт".

Как пишет издание, самолеты частной авиакомпании Cham Wings прилетают в ростовский аэропорт ночью и отправляются рано утром с наемниками на борту - информации об этих рейсах нет в открытом доступе, купить билеты на них также невозможно.

В расследовании утверждается, что полеты в Сирию осуществляются на самолетах Airbus A320, которые были куплены в обход американских санкций через посредников и офшоры.