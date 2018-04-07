Племянница Скрипаля заявила, что ей не выдали визу в Великобританию

Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ей не выдали визу в Великобританию, об этом пишет РИА "Новости".

Она также отметила, что после одного телефонного разговора в начале недели выйти на связь с Юлией ей больше не удалось.

Об отказе в визе Виктории Скрипаль ранее сообщил ряд СМИ. Представители российского посольства в Лондоне тогда заявили, что "упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы" означает, что Великобритании есть что скрывать. Дипломаты удивились тому, что к выздоравливающим россиянам не пускают единственного родственника, который собирался к ним приехать.