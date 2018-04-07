В Екатеринбурге невнимательный водитель сбил 17-летнего пешехода

В Екатеринбурге водитель "ВАЗа" сбил 17-летнего пешехода.

Авария произошла утром 7 апреля напротив дома №119 на улице С.и Ванцетти, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

27-летний водитель "ВАЗ- 2115" ехал со стороны Радищева в сторону Куйбышева - на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходящего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины.

"Со слов водителя, пешехода он не увидел из-за яркого солнца, которое его ослепило", - отметили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадавший пешеход с подозрением на травму головы и ссадинами лица был госпитализирован в детское лечебное учреждение.