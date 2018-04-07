Глава ФМС РФ пообещала, что ополченец Трегуб получит временное политическое убежище в России

Ополченец Николай Трегуб получит политическое убежище в России, об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила начальник ФМС России Ольга Кириллова.

По словам Кирилловой, Трегуб однозначно получит статус временного убежища.

"За него и других участников боевых действий нам всегда сложно дать ответ, ведь участник может быть с любой стороны. Для этого мы привлекаем все силы, коллег из других силовых ведомств, чтобы дать оценку претенденту. У нас есть подтверждение, что Николай Трегуб не может вернуться на Украину из-за своих политических убеждений, потому он получит убежище", - сказала Ольга Кириллова.

В 2014 уроженец Винницкой области Николай Трегуб был тяжело ранен в Донбассе, после реабилитации приехал в Россию. В 2016 в Белгороде ему удалось получить разрешение на работу в России, но он тут же был задержан и приговорен к контролируемому выезду. Реутовский городской суд приговорил Трегуба к принудительной депортации, а 3 апреля Московский областной суд подтвердил это решение.