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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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06.04.2018
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Новости
07.04.2018 10:28 Мск (12:28 Екб)
общество | В России | Украина
Глава ФМС РФ пообещала, что ополченец Трегуб получит временное политическое убежище в России
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ополченец из Винницы Николай Трегуб (2018) | Фото: vk.com/s.v.moiseev

Ополченец Николай Трегуб получит политическое убежище в России, об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила начальник ФМС России Ольга Кириллова.
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По словам Кирилловой, Трегуб однозначно получит статус временного убежища.

"За него и других участников боевых действий нам всегда сложно дать ответ, ведь участник может быть с любой стороны. Для этого мы привлекаем все силы, коллег из других силовых ведомств, чтобы дать оценку претенденту. У нас есть подтверждение, что Николай Трегуб не может вернуться на Украину из-за своих политических убеждений, потому он получит убежище", - сказала Ольга Кириллова.

В 2014 уроженец Винницкой области Николай Трегуб был тяжело ранен в Донбассе, после реабилитации приехал в Россию. В 2016 в Белгороде ему удалось получить разрешение на работу в России, но он тут же был задержан и приговорен к контролируемому выезду. Реутовский городской суд приговорил Трегуба к принудительной депортации, а 3 апреля Московский областной суд подтвердил это решение.

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07.04.2018 10:28 Мск | Михаил Белокрылов
12:28 Екб


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Глава ФМС РФ пообещала, что ополченец Трегуб получит временное политическое убежище в России
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