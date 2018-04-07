На Украине назначили административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд"

Накануне Приморский районный суд Мариуполя назначил административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд", об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шепелеву.

Восьмерым членам экипажа вынесен приговор. Дело еще одного члена экипажа - поварихи - было рассмотрено заочно 3 апреля. Ей также назначен штраф в виде 3,4 тысячи гривен.

Штраф для каждого моряка варьируется от 3 до 3,4 тысячи гривен.

В данный момент экипаж "Норда" больше не удерживается и отпущен на свободу, они находятся в Мариуполе.

Ранее Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога капитану захваченного российского судна "Норд" Владимиру Горбенко.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 5 апреля Херсонский суд постановил освободить Владимира Горбенко. Однако позже прокуратура заявила, что фактически было временное освобождение из-за соблюдения процедурных вопросов при задержании.

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта. Его доставили в портБердянск и арестовали. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.