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06.04.2018
общество  |  комментариев: 2
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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На Украине назначили административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд"
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Норд, рыболовецкое судно (2018) | Фото: beztabu.net

Накануне Приморский районный суд Мариуполя назначил административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд", об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шепелеву.
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Восьмерым членам экипажа вынесен приговор. Дело еще одного члена экипажа - поварихи - было рассмотрено заочно 3 апреля. Ей также назначен штраф в виде 3,4 тысячи гривен.

Штраф для каждого моряка варьируется от 3 до 3,4 тысячи гривен.

В данный момент экипаж "Норда" больше не удерживается и отпущен на свободу, они находятся в Мариуполе.

Ранее Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога капитану захваченного российского судна "Норд" Владимиру Горбенко.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 5 апреля Херсонский суд постановил освободить Владимира Горбенко. Однако позже прокуратура заявила, что фактически было временное освобождение из-за соблюдения процедурных вопросов при задержании.

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта. Его доставили в портБердянск и арестовали. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.

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07.04.2018 09:51 Мск | Украина | Михаил Белокрылов
11:51 Екб


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На Украине назначили административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд"
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