Зауральские пограничники поймали иностранца, который был в федеральном розыске за совершение кражи

На этой неделе в автомобильном пункте пропуска "Петухово" пограничники задержали иностранца, который числился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

Летом 2017 года мужчина работал в Москве и совершил там преступление, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"В ходе расследования уголовного дела правоохранительными органами установлена его причастность к краже. Во избежание наказания мигрант поспешил скрыться от уголовного преследования у себя на родине. Главное Управление МВД России по Москве объявило подозреваемого в федеральный розыск. Более 8 месяцев спустя иностранец решил возвратиться на заработки в Москву", - отметили в ведомстве.

В ходе прохождения пограничного контроля преступник был выявлен и передан сотрудникам полиции. За совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.