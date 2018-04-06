Лукашенко встретился с министром обороны КНР

Сегодня, 6 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с министром обороны Китая (КНР) Вэй Фэнхэ. Об этом сообщается на сайте китайского военного ведомства.

В ходе встречи, состоявшейся в Минске, белорусский лидер передал главе КНР Си Цзиньпину поздравление с его избранием на пост главы государства и Коммунистической партии Китая.

Кроме того, Лукашенко отметил надёжные партнёрские и дружественные отношения Минска и Пекина.

В свою очередь, Фэнхэ также провёл переговоры с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым.