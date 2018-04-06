Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД готовится к захвату Донбасса и границы народных республик с Россией. Об этом он заявил во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике, передает пресс-служба МВД Украины.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что "освобождение" территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту", — сказал Аваков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе 2017 года Аваков призвал готовиться взять под контроль границу с Россией до конца года в течение двух недель.