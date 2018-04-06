Херсонский суд арестовал капитана захваченного российского судна "Норд" с альтернативой залога

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога капитану захваченного российского судна "Норд" Владимиру Горобенка. Об этом заявила пресс-секретарь киевской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик.

Залог определен в размере 35 тыс. 240 гривен (чуть более 70 тыс. рублей). В случае невозможности внести залог капитан останется под стражей до 31 мая.

Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Как сообщало Накануне.RU, вечером 5 апреля Херсонский суд постановил освободить Владимира Горбенко. Однако позже прокуратура заявила, что фактически было временное освобождение из-за соблюдения процедурных вопросов при задержании.

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта. Его доставили в порт Бердянск и арестовали. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма. В связи с этим Россия создала оперативный штаб для борьбы с украинским пиратством в Азовском море.