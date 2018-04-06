Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Президент РФ Владимир Путин вручил премии Президента молодым деятелям культуры и президентские премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди молодых деятелей культуры были награждены, в частности, мультипликатор Дина Великовская — за вклад в развитие отечественного анимационного искусства; начальник отдела музейной деятельности музея-заповедника "Дивногорье" Софья Кондратьева — за создание и реализацию инновационных музейных проектов; а также солист Большого театра Денис Родькин — за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства.



Награждение Дины Великовской

Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, композитор Алексей Рыбников и директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей Владимир Чикишев. В заслугу Рецептеру вменяется просветительская деятельность, Рыбникову — вклад в развитие отечественного музыкального искусства, и Чикишеву — реализация программы единого образовательного пространства "Школа – Театр – Дом" и создание театра "Пиано".



Награждение Алексея Рыбникова

"То, что это вручение происходит в рамках одной церемонии, символизирует преемственность наших богатых культурных традиций и, конечно, уникальную способность отечественной литературы, живописи, музыки пробуждать чувство прекрасного у новых, молодых поколений", — отметил Путин, обращаясь к деятелям культуры.

"Огромную роль в становлении юных талантов" президент отметил в творчестве Рыбникова.

"Уже без малого полвека его потрясающие мелодии входят в золотой фонд отечественного искусства, звучат в более чем 80 мультфильмах и кинолентах, — подчеркнул он. — Многие стали классикой, а произведения композитора Рыбникова знает и любит, безусловно, вся страна".

Спектакли Рецептера Путин охарактеризовал как "образец театрального освоения русской и зарубежной классической драматургии", являющейся, по сути, "новым просветительским форматом" для современного школьника.

Обращаясь ко всем награждённым, глава государства отметил их общие заслуги.

"Все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, чувства, высокие чувства", — сказал Путин, подчеркнув также "верность отечественной культуре" и её "великую гуманитарную миссию", что, по его мнению, также объединяет премированных деятелей культуры.

"Позвольте искренне пожелать вам новых творческих успехов и всего самого доброго", — заключил президент.