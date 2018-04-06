Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании, передает МИА "Россия сегодня".

Такие данные содержатся в официального реестра фирм британского правительства, где числится созданная им компания Telegram Open Network.

В частности в документах говорится, что компания с уставным капиталом в размере $800 млн зарегистрирована 28 февраля в Лондоне.

Как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор ранее сообщил, что направил в суд иск о блокировке мессенджера Telegram. В свою очередь создатель мессенджера уведомил Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Напомним, Роскомнадзор давно уговаривает Павла Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним, как того требует российское законодательство. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ пригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление.

На прошлой неделе, после того, как Telegram "упал" практически по всему миру, Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к этому.