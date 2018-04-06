Левин: Точка невозврата в вопросе о блокировке Telegram в РФ еще не пройдена

Администрации Telegram следует сесть за стол переговоров с Роскомнадзором, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке мессенджера. Причиной подачи иска стало неисполнение требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

По мнению Левина, точка невозврата в данном вопросе ещё не пройдена.

"Администрации Telegram необходимо сесть за стол переговоров с Роскомнадзором и найти решение в интересах пользователей", — передаёт его слова ТАСС. Парламентарий подчеркнул, что речь идёт об интересах миллионов граждан России, "при том, что большинство пользователей данного сервиса проживает" за её пределами.

Кроме того, Левин отметил, что ведомство в данной ситуации "действует в рамках своих полномочий".

"Конституционное право на тайну переписки незыблемо, но предоставление доступа к информации по решению суда — это долг законопослушных граждан и бизнеса", — пояснил представитель Госдумы.