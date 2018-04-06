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Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Новости
06.04.2018 18:15 Мск (20:15 Екб)
общество | В России
Левин: Точка невозврата в вопросе о блокировке Telegram в РФ еще не пройдена
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Телеграм Telegram (2015) | Фото:

Администрации Telegram следует сесть за стол переговоров с Роскомнадзором, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке мессенджера. Причиной подачи иска стало неисполнение требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

По мнению Левина, точка невозврата в данном вопросе ещё не пройдена.

"Администрации Telegram необходимо сесть за стол переговоров с Роскомнадзором и найти решение в интересах пользователей", — передаёт его слова ТАСС. Парламентарий подчеркнул, что речь идёт об интересах миллионов граждан России, "при том, что большинство пользователей данного сервиса проживает" за её пределами.

Кроме того, Левин отметил, что ведомство в данной ситуации "действует в рамках своих полномочий".

"Конституционное право на тайну переписки незыблемо, но предоставление доступа к информации по решению суда — это долг законопослушных граждан и бизнеса", — пояснил представитель Госдумы.

Телеграм, Telegram, Роскомнадзор(2018)|Фото: Накануне.RU



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06.04.2018 18:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:15 Екб


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Левин: Точка невозврата в вопросе о блокировке Telegram в РФ еще не пройдена
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