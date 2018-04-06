В Индии заинтересовались системой "Платон"

в этот день
06.04.18
18:16
В Екб.20:16
"Корпорация развития" консервирует "железку" через Надым
Эхо "борзоты"? Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан
Главное
Штаты ввели санкции против российских олигархов

Тема дня
Хочет ли государство блокировать Telegram? Сегодня Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Руководство популярного мессенджера проигнорировало требование ФСБ передать им ключи шифрования, чтобы спецслужбы, в случае проведения оперативных мероприятий, могли прочитать сообщения пользователей.
06.04.2018
общество  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1280

В Индии заинтересовались системой "Платон"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

дальнобойщики против Платона, стачка, большегрузы, фуры, грузовики (2017) | Фото: Накануне.RU

В Минтрансе сообщили об интересе Индии использования системы "Платон", договоренности о сотрудничестве в этом направлении могут быть достигнуты уже в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих, передает "Интерфакс".
Читайте также:

"Коллеги изучают наш опыт. Если не считать нашей работы со странами Таможенного союза, наиболее далеко мы продвинулись во взаимодействии с Индией. Ожидается, что такого рода договоренности могут перерасти в конкретные договоры о сотрудничестве в этом году", - сказал он, отметив интерес ряда стран Азии к введению в них этой системы.

Чиновник, однако, не конкретизировал, что это за страны.

При этом, по мнению Дитриха, включение в санкционный список совладельца компании-оператора "Платона" Игоря Ротенберга не повлияют на это взаимодействие.

"Это российская система, российская разработка, российская компонентная база. Никаких влияний мы не ожидаем. Те, с кем мы активно работаем по этому направлению, наши партнёры на Востоке, к счастью, разумно подходят и к выбору нас как партнеров, и к вопросам включения в разные санкционные режимы, поэтому мы с ними продолжим работу в таком же разумном режиме", - прокомментировал замминистра.

Другие новости по темам: Минтранс, Платон, Индия
06.04.2018 17:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:55 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Индии заинтересовались системой "Платон"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+