В Индии заинтересовались системой "Платон"

В Минтрансе сообщили об интересе Индии использования системы "Платон", договоренности о сотрудничестве в этом направлении могут быть достигнуты уже в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих, передает "Интерфакс".

"Коллеги изучают наш опыт. Если не считать нашей работы со странами Таможенного союза, наиболее далеко мы продвинулись во взаимодействии с Индией. Ожидается, что такого рода договоренности могут перерасти в конкретные договоры о сотрудничестве в этом году", - сказал он, отметив интерес ряда стран Азии к введению в них этой системы.

Чиновник, однако, не конкретизировал, что это за страны.

При этом, по мнению Дитриха, включение в санкционный список совладельца компании-оператора "Платона" Игоря Ротенберга не повлияют на это взаимодействие.

"Это российская система, российская разработка, российская компонентная база. Никаких влияний мы не ожидаем. Те, с кем мы активно работаем по этому направлению, наши партнёры на Востоке, к счастью, разумно подходят и к выбору нас как партнеров, и к вопросам включения в разные санкционные режимы, поэтому мы с ними продолжим работу в таком же разумном режиме", - прокомментировал замминистра.