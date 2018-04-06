В Балашихе возбуждено дело об убийстве матерью новорожденного

В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

Дело расследуется по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

Тело младенца мужского пола было обнаружено 5 апреля 2018 года в летнем душе на участке одного из частных домов Балашихинского района.

Вскоре правоохранители установили личность роженицы. Ей оказалась 33-летняя жительница подмосковного Реутова.

"Согласно данным судебно-медицинского исследования ребенок рожден живым. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.