Пекин предупредил Вашингтон об ответных мерах на повышение пошлин

Пекин готов ответить на действия Вашингтона в случае повышения последним пошлин на китайские товары. Об этом заявил официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

Напомним,в марте президент США Дональд Трамп подписал закон о введении пошлин на импорт стали и алюминия (позже отложив их введение для продукции ряда стран-союзников). После этого ряд пошлин был введён на импорт некоторых наименований китайских товаров. Китай, в свою очередь, ввёл пошлины на 128 американских товаров.

"На случай, если США опубликуют новый список повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, китайская сторона уже готова к этому, мы без колебаний и сомнений немедленно ответим ударом на удар", — передаёт "РИА Новости" слова Фэна.

Как ранее сообщало Накануне.RU, о готовности к ответным мерам заявили также в России. По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, металлургические компании страны готовят свои предложения для обсуждения на правительственном уровне.