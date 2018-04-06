Московское управление ФАС возбудило дело против ФПК

Московское управление ФАС России признало Федеральную пассажирскую компанию виновной в навязывании услуг технического обслуживания вагонов организациями, входящими в состав "ФПК", и проведении "комиссионных осмотров" после ремонта вагонов на сторонних предприятиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На основании договоров перевозки грузов в составы поездов ФПК включаются вагоны, принадлежащие юридическим и физическим лицам, на которых законодательно возложена ответственность за техническое состояние и ремонт подвижного состава.

"При условии соблюдения требований безопасности услуги по проведению техобслуживания и ремонта вагонов оказываются компаниями на конкурентных условиях", - отмечает УФАС Москвы.

Отмечается также, что действующее законодательство на предусмотривает проведение "комиссионных осмотров" вагонов. Такие мероприятия, по словам ведомства, приносят дополнительные убытки бизнесу из-за простоя вагонов.

ФПК было выдано предупреждение о прекращении нарушающих законодательство действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, однако компания отказалась выполнять его.

В этой связи против ФПК было возбуждено дело о злоупотреблении доминированием.

"Действия ФПК ущемляют интересы собственников вагонов, обслуживающих их на других ремонтных предприятиях, и могут привести к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по техобслуживанию и ремонту вагонов в целом", - отметили в ведомстве. Сумму штрафа определят в ближайшее время.