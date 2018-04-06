Южнкорейские СМИ: Ким Чен Ын может приехать в Россию до 27 апреля

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын может в преддверии межкорейского саммита посетить Россию. Южнокорейское издание The Korea Herald приводит слова директора Национальной разведки США (DNI) Дэна Коатса, согласно которым? северокорейский лидер уже получил приглашение прибыть в РФ.

При этом российские официальные лица опровергают информацию о возможном визите Ким Чен Ына.

Южнокорейское издание обращает внимание на то, что 9 апреля в Москву с трёхдневным визитом прибудет министр иностранных дел КНДР.

В конце марта Ким Чен Ын побывал с визитом в Пекине, а 27 апреля впервые отправится на южнокорейскую сторону 38-й параллели для встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Кроме того? на май запланирована встреча северокорейского руководителя с американским президентом Дональдом Трампом, а на начало июня прорабатывается организация саммита с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.