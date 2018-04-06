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от издателя  |  комментариев: 3


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Новости
06.04.2018 16:10 Мск (18:10 Екб)
образование | Пермский край
Число иностранных студентов в Прикамье увеличится в 1,5 раза
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(2018) | Фото: italian-blog.com

Сегодня, 6 апреля, в стенах Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ) состоялось заседание Совета ректоров вузов Пермского края. Собравшиеся обсудили вопросы экспорта образовательных услуг и обмена студентами. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, ректоры и представители высших учебных заведений региона, почетные члены Совета ректоров, а также представители краевых и городских властей.

В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что сейчас идет серьезная конкуренция в сфере образования между регионами и странами. При этом итоги деятельности региональных ВУЗов показывают, что краю есть, что предложить.

По данным представителей высших учебных заведений, в 2018 году в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран мира. При этом еще столько же приезжает в Прикамье по обмену и обучается несколько месяцев. За последние 4 года число иностранных студентов в краевых вузах увеличилось в 4 раза. При этом более половины иностранных студентов обучается в Пермском государственном медицинском университете. Наибольший рост произошел в прошлом году, в частности, в 2 раза выросло число иностранных студентов в медицинском университете. Это говорит о том, что есть ниши, в которых краевые ВУЗы конкурентоспособны.

Губернатор подчеркнул значимость усиления работы по привлечению иностранных студентов. По его словам, экспорт образования вышел на федеральный уровень, Президентом РФ в Послании Федеральному собранию было озвучено несколько инициатив. В первую очередь, они касаются регулирования вопросов пребывания студентов в стране, возможности проживания в России по студенческой визе.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

"Мы рассчитываем, что после изменения федерального законодательства нам будет проще решать некоторые вопросы. При этом часть из них в регионе могут быть решены за счет грамотного планирования, – заявил глава Прикамья. – В частности, это касается проживания иностранных студентов".

Губернатор привел пример построенного в 2014 году общежития для студентов пермского политеха, наличие проекта у "классического" университета и начатые переговоры по строительству кампуса на 3 тысяч мест для всех студентов региональных ВУЗов.

На совете ректор Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) Ирина Корюкина представила опыт ВУЗа по выстраиванию системы обмена студентами с Дубайским медицинским университетом, договоренности о котором были достигнуты в рамках бизнес-миссии в ОАЭ в январе.

Одной из основных составляющих привлечения иностранных студентов ректор ПГМУ считает преподавание медицинских дисциплин на английском языке. По словам Ирины Корюкиной, в связи с ростом числа иностранных студентов в университете повысился уровень преподавания и техническая оснащенность образовательного учреждения. Место университета в системе образования России существенно повысилось.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

"Экспорт образования касается всех ВУЗов, это направление объединяет учебные заведения и краевые власти. Важно, чтобы наши ВУЗы привлекали большее число студентов, потому что это оказывает влияние на позиционирование страны, наших научных и образовательных успехов и обеспечивает дополнительные финансы", - пояснила ректор ПГМУ.

Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин отметил готовность губернатора и краевых властей к сегодняшней встрече. По его словам, по вопросам, которые представители ВУЗов только готовились задать и обсудить на совете, были даны распоряжения губернатором профильным ведомствам. "Мы понимаем, что для развития региональных ВУЗов это серьезный вопрос, важный для имиджа Пермского края и для экономической состоятельности учебных заведений", - отметил Игорь Макарихин.

В качестве основных задач, которые были поставлены на заседании Совета ректоров, руководитель ПГНИУ назвал увеличение числа иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза и создание необходимой инфраструктуры для их проживания в регионе.

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06.04.2018 16:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:10 Екб


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Число иностранных студентов в Прикамье увеличится в 1,5 раза
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