Информацию о загрязнении хлором южноуральского озера Сазоново проверит прокуратура

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту сообщений в СМИ о загрязнении озера Сазоново, которое находится между Кыштымом и Озерском.

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Накануне.RU ранее сообщало, что в озеро вылили хлорсодержащие отходы с территории исправительной колонии.

"В настоящее время специалистами отобраны пробы воды, которые направлены на исследование. По данным уполномоченных органов в настоящее время опасности для жителей области не имеется. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям виновных лиц и контролирующих органов. При наличии оснований - приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.