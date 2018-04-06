Студсоветы МГУ и муниципальные депутаты Раменок направили Собянину и Дворковичу обращения с просьбой перенести фан-зону ЧМ-2018

Студсоветы МГУ и муниципальные депутаты района Раменки выступили за перенос фан-зоны с Воробьевых гор, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что официальные органы студенческого самоуправления МГУ имени М.В. Ломоносова (студенческие советы механико-математического факультета и факультета вычислительной математики и кибернетики, представляющие интересы более 4 тысяч обучающихся) направили в адрес мэра Москвы и Оргкомитета ЧМ-2018 обращения с требованием отказаться от проведения Фестиваля болельщиков ФИФА рядом с кампусом МГУ.

Студсоветы считают, что фан-зона вблизи МГУ помешает проведению экзаменов, а также создаст угрозу безопасности проживающим в общежитиях Главного здания. Кроме того, проведение Фестиваля болельщиков может нанести ущерб кампусу МГУ, как объекту культурного наследия, и природному заказнику "Воробьевы горы". В этой связи активисты ходатайствуют о переносе Фестиваля болельщиков.

"Мы понимаем значимость Чемпионата мира по футболу для нашей страны и искренне поддерживаем его проведение в Москве, однако считаем, что наличие фан-зоны к Чемпионату мира на Воробьёвых горах нецелесообразно. Данная позиция широко поддерживается студентами, аспирантами и сотрудниками МГУ, о чём свидетельствуют петиции на имя ректора МГУ (более 4 тыс. 600 подписей) и на имя мэра Москвы, главы Наблюдательного совета Россия 2018 и президента FIFA (более 13 тыс. подписей), – говорится в соответствующем обращении.

С просьбой перенести фан-зону ЧМ-2018 с Воробьевых гор 3 апреля также обратился Совет муниципальных депутатов Раменок. Свои обращения он направил к президенту Владимиру Путину, мэру Москвы Сергею Собянину и президенту ФИФА Джанни Инфантино. Муниципальные депутаты отметили, что "при принятии решения о выборе места организации фан-зоны ЧМ-2018 властями Москвы никак не были учтены интересы и мнение жителей района Раменки".

Как сообщало Накануне.RU, ранее студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков.

Отметим также, что студенты МГУ подали заявку на проведение совместного митинга с "Союзом жителей Гагаринского района", "Коалицией в защиту Воробьевых гор", жителями соседних районов, экологами и градозащитниками за переносФестиваля болельщиков ФИФАв другое место и в защиту природного заказника "Воробьевы горы" и партера МГУ.