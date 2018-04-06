В Пермском крае проходит подготовка к пропуску половодья

В Пермском крае разработаны и утверждены планы основных противопаводковых мероприятий, планы по реагированию на чрезвычайные ситуации в период половодья, произведен расчет сил и средств, необходимых для ликвидации возможных ЧС, созданы резервы финансовых и материальных ресурсов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

В 14 территориях края проведены практические тренировки с развертыванием пунктов временного размещения и проверкой систем оповещения. В большинстве населенных пунктов, отнесенных к зонам возможного затопления и подтопления, организованы временные водомерные посты, на которых в период половодья будет осуществляться контроль уровней воды. На затороопасных участках пройдут работы по ослаблению льда.

Власти городов и поселков до 10 апреля должны провести практические тренировки по отработке действий в случае подтопления территории. Рекомендовано ограничить движение большегрузного транспорта в период распутицы, в случае отсутствия организовать временные водомерные посты у населенных пунктов, подверженных подтоплению. К таким территориям относятся Соликамский и Кудымкарский районы. Также необходимо выполнить работы по очистке водопропускных систем и провести разъяснительную работу с населением о необходимости обеспечения отведения талых вод от жилых домов.