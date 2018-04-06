Новым главой Петуховского района Зауралья стал депутат областного парламента

6 апреля в Петуховском районе избрали нового главу - им стал депутат Курганской областной думы Игорь Арзин, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на заседании Петуховской районной думы - за кандидатуру Арзина проголосовали 10 из 12 парламентариев.

В данный момент пока неизвестно когда именно Арзин вступит в должность официально.

Бывший глава района Сергей Герасименко со скандалом в январе этого года покинул свой пост - в муниципалитете были большие проблемы с отопительным сезоном. Как ранее сообщало Накануне.RU, на брифинге для журналистов в январе этого года губернатор Курганской области Алексей Кокорин сообщил, что планирует освободить Герасименко от занимаемой должности. Такое решение, по словам губернатора, связано с недовольством местных жителей действиями районной администрации, с исполнением в Петуховском районе региональных указов и программ.