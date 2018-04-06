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Новости
06.04.2018 16:03 Мск (18:03 Екб)
политика | За рубежом
Уголовные дела против южнокорейских экс-президентов - политическая месть со стороны левых?
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Пак Кын Хе окончательно уходит в отставку (2017) | Фото: http://www.koreaherald.com

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе вынесен обвинительный приговор. Среди обвинений значатся разглашение государственной тайны, вымогательство и получение взяток, а также злоупотребление должностными полномочиями. Дочь создателя южнокорейского экономического чуда - генерала Пак Чон Хи, она была достаточно популярным политиком и в 2012 г. победила на президентских выборах, обойдя на них нынешнего главу государства Мун Чжэ Ина.

Впервые Пак подверглась серьёзной критике за бездействие во время катастрофы парома "Севоль" в 2014., позже стало известно о том, что на её деятельность вмешивается гадалка Чхве Сун Силь. Она в частности редактировала речи президента, содержащие государственную тайну и, как говорят недоброжелатели Пак, именно гадалка внушила южнокорейскому руководству уверенность в неизбежности скорого краха КНДР. В дальнейшем расследование установило, что и Пак Кын Хе, и Чхве Сун Силь были замешаны в коррупционных схемах. Так политик, отмечавшая в ходе предвыборной кампании, что у неё нет ни детей, ни собственности, а следовательно не о чем заботиться кроме корейского народа, была подвергнута импичменту и оказалась на скамье подсудимых. Суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюремного заключения. Сейчас ей 66 лет, а это значит, что она сможет выйти на свободу только в глубокой старости. Параллельно проходит антикоррупционное расследование в отношении другого бывшего главы государства - Ли Мен Бака.

Южнокорейское издание The Korea Herald отмечает, что скандалы, связанные с Пак и Ли привели даже к намерению пересмотреть Конституции страны. Идея отредактировать Основной закон с тем, чтобы ограничить президентские полномочия. В последний раз Конституция Южной Кореи переписывалась в 1987 г., когда в стране была восстановлена процедура прямых выборов президента. Однако со времён авторитарного руководства в южнокорейской политической системе не осталось сдержек и противовесов, ограничивающих президентскую власть.

Владимир Путин, Пак Кын Хе(2016)|Фото: Кремль

Кореевед, научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов рассказал Накануне.RU, что само устройство политической системы Республики Корея приводит к тому, что бывшие президенты здесь зачастую становятся фигурантами уголовных дел:

"Во-первых, лучший способ мобилизовать общество и заработать политические очки для новой администрации - это раскрутить какую-нибудь коррупционную кампанию. Во-вторых, нет дыма без огня, и если сам президент оказывается вполне чист на руку даже по корейским меркам, в его окружении (и ближнем круге) кто-нибудь может и окоромиться.

Последние поправки в конституцию Республики Корея были внесены в 1987 году.Тогда вернули систему прямых президентских выборов. Что касается сдержек и противовесов, то здесь ситуация сложная. Формально президентскую власть должны сдерживать Национальное Собрание и Госсовет. Реально получается так, что у президента страны оказывается большой объем полномочий, и, без преувеличения, то как страна будет развиваться дальше зависит от президента и его окружения.

Глядя на южнокорейскую политику, невозможно отделаться от ощущения, будто все делается по нашим шаблонам середины 1990-х. Все максимально просто и бесхитростно. Президентский срок пока у политика один (не два, и тем более, - не "подряд"), в нем - всего пять лет. Чаще всего к концу этого срока президент страны полностью теряет кредит доверия и становится предметом массовых обвинений и насмешек.

Но, с другой стороны, в южнокорейских условиях, крах президента означает крах политического лагеря. Левые получили относительное большинство на парламентских (2016) и президентских (2017) выборах только потому, что консервативный блок был деморализован и дискредитирован через кампанию против Пак Кын Хе. Притом, интересно, что "кашу заварили" первоначально в рядах правых (и здесь еще одна маленькая особенность южнокорейской политики, связанная с фракционным движением). А уж в борьбе между политическими лагерями все средства хороши".

При этом, в Республике Корея нет аналога закона о персональных гарантиях для бывших президентов и, по мнению эксперта, любая постановка вопроса в подобном ключе вызвала бы очень много вопросов со стороны общественности.

В этой связи интересно, что другой подследственный экс-президент Ли Мен Бак также консерватор, только представитель другой фракции в рядах ключевой правой партии, которая, к слову, пережила раскол после скандала с Пак Кын Хе. В прошлом месяце было возобновлено старое дело в отношении другого экс-президента - Ли Мен Бака, однако он неохотно сотрудничает со следствием и, в отличие от Пак Кын Хе, это дело не сопровождается накалом эмоций. В том случае, как подчёркивает кореевед, генеральная линия была на показательный процесс над злом, а именно так в стране сейчас воспринимают Пак Кын Хе.

Роман Лобов отметил, что нынешний Мун Чжэ Ин входил в ближний властный круг президента Но Му Хена, который, в свое время, также попал под судебное разбирательство и совершил самоубийство, оставив предсмертную записку, что позволило Пак Кын Хе говорить о суде как о политической мести.

Трансляция приговора Пак Кын Хе на сеульском вокзале(2018)|Фото: www.koreatimes.co.kr

Как рассказал эксперт, приговор, по которому экс-президент проведёт в тюрьме почти четверть века и выплатит штраф 18 млрд. вон (почти 17 млн. долларов) вероятно будет обжалован. При этом теоретически шанс добиться смягчения приговора у защиты Пак Кын Хе есть: "Известен прецедент, при котором приговор президентам страны был смягчен. В частности, в середине 1990-х гг. состоялся громкий судебный процесс над Чон Ду Хваном и Ро Дэ У. Изначально Чон Ду Хван был приговорен к смертной казни (приговор был позже заменен пожизненным заключением), Ро Дэ У - к 22 годам тюрьмы. Однако вскоре в Республике Корея сменилась власть, к руководству страной пришел Ким Дэ Чжун и в 1997 году бывших президентов помиловали. Однако в ближайшее время смены власти в стране не предвидится. Да и Пак Кын Хе во время нахождения у власти успела настроить против себя слишком многих, что и привело к массовым протестам, сравнявшимся по масштабу с 1987 годом. Есть ощущение, что какое-то время (непонятно сколько) Пак все же посидит в тюрьме, а затем ее могут и амнистировать по истечении какого-то срока".

Известие об импичменте Пак Кын Хе в марте прошлого года привело к недовольству её сторонников, устроивших в Сеуле акции протеста, в которых несколько человек погибли или получили увечья. Однако сейчас, как считает Роман Лобов, сторонников у экс-президента осталось не так уж и много. Типичная демонстрация в поддержку Пак Кын Хе состоялась из немногочисленных групп демонстрантов, чаще всего около- или пожилого возраста, хотя сейчас перед зданием суда собралась небольшая группа людей пожилого возраста с флагами и портретами Пак Кын Хе.

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06.04.2018 16:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 10:45 Мск
Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы








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Уголовные дела против южнокорейских экс-президентов - политическая месть со стороны левых?
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