Владелец "Жемчужины Сибири" оштрафован на 160 тысяч за нарушения пожарной безопасности

В Тобольске ТРЦ "Жемчужина Сибири" оштрафован за нарушения пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Нарушения нашли на всех этажах здания. На первом, где расположены крупные магазины, на путях эвакуации и у пожарных кранов расположены посторонние предметы. Двери одного из эвакуационных выходов имеют ширину менее 1,2 м. Не предусмотрена блокировка эскалаторов в случае пожара. Изменена конструкция этажа без соответствующего проекта.

На втором этаже, где кафе, магазины и кинотеатры, также захламлены эвакуационные выходы и нет блокировок эскалаторов. В системе автоматического пожаротушения нет оросительной водяной завесы, отсекающих помещения второго и третьего этажей. В каждом из четырех кинозалов незаконно увеличено число кресел.

На третьем этаже в детской игровой зоне перестроены помещения. Нарушения требований пожарной безопасности нашли и там, где расположены офисы. Нашли и другие нарушения. Владеющая центром компания "Югор" оштрафована на 150 тыс. руб., ее главный инженер – на 10 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.