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06.04.2018
общество  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Что ждет Екатеринбург 9 мая? Мэрия рассказала о планах
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Парад победы, 9 мая, екатеринбург, день победы (2014) | Фото: Накнауне.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении культурно-массовых мероприятий на День Победы. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, мероприятия пройдут с 24 апреля по 10 мая.
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В этом году в городе традиционно состоится парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года, а также вахта памяти на площади Коммунаров и на Широкореченском мемориале.

Жители города смогут сходить на гала-концерт, который состоится в Историческом сквере, а также екатеринбуржцев ждет салют и праздничный фейерверк.

Традиционно, все желающие смогут принять участие в акции "Бессмертный полк", для этого нужно изготовить транспарант с портретом родственника-фронтовика и пройти с ним по главному проспекту столицы Урала. Эта акция проходит по всей стране, и с каждым годом становится всё популярнее.

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев сообщил, что основной идеей праздничных мероприятий должна стать концепция "Дойти до каждого ветерана".

Отметим, что сегодня в столице Урала проживает 1 тыс. 330 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 238 узников концентрационных лагерей и гетто, а также более 12 тыс. 500 тружеников тыла. В эти дни именно они станут главными действующими лицами. Однако общественники считают, что некоторые чиновники проявляют заботу только на словах, например, они опасаются, что власти снова забудут про транспорт для доставки ветеранов на парад, как это уже неоднократно происходило в Екатеринбурге.

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06.04.2018 15:48 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:48 Екб


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Что ждет Екатеринбург 9 мая? Мэрия рассказала о планах
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