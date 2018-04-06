В Кургане заключили под стражу мужчину, который пристал в подъезде к маленькой девочке

Курганский городской суд 6 апреля вынес решение заключить под стражу на 2 месяца 41-летнего мужчину, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой девочки, об этом Накануне.RU сообщили в СУ СК России по Курганской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 3 апреля в подъезде одного из домов в 4 микрорайоне Заозерного в Кургане мужчина показал свое достоинство маленькой девочке, потом наклонился к ней и попытался поцеловать, ребенок убежал.

Зауральские полицейские сработали очень оперативно и по приметам с камер видеонаблюдения задержали злоумышленника.

Расследование уголовного дела продолжается.