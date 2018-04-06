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общество  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
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В свердловском управлении СКР назначен и.о. руководителя после увольнения Задорина
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и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко (2018) | Фото: СКР Свердловской области

В следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области назначен исполняющий обязанности руководителя после увольнения Валерия Задорина.

Напомним, указ об освобождении Задорина от должности сегодня подписал президент Владимир Путин.

"Руководитель управления освобожден от занимаемой должности, он вышел на пенсию за выслугу лет. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель руководителя управления полковник юстиции Михаил Бусылко", - сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко(2018)|Фото: СКР Свердловской области

Михаил Бусылко

Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал Владимира Путина. Речь идет об истории с тагильской "борзотой": сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.

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06.04.2018 15:41 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:41 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 15:18 Мск
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В свердловском управлении СКР назначен и.о. руководителя после увольнения Задорина
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