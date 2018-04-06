В свердловском управлении СКР назначен и.о. руководителя после увольнения Задорина

В следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области назначен исполняющий обязанности руководителя после увольнения Валерия Задорина.

Напомним, указ об освобождении Задорина от должности сегодня подписал президент Владимир Путин.

"Руководитель управления освобожден от занимаемой должности, он вышел на пенсию за выслугу лет. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель руководителя управления полковник юстиции Михаил Бусылко", - сообщил Накануне.RU официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Михаил Бусылко

Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал Владимира Путина. Речь идет об истории с тагильской "борзотой": сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.