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общество  |  комментариев: 1
Аналитика
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
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Новости
06.04.2018 15:27 Мск (17:27 Екб)
политика | В России
Путин уволил 11 генералов из МВД, ФСИН, МЧС и СК
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Президент Владимир Путин снял с должностей 11 генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СКР. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. О причинах кадровых изменений не сообщается.
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Должностей, в частности, лишились: замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев; начальник Уральского юридического института МВД генерал - майор Александр Гук; начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров; начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков.

Кроме того, отправлены в отставку глава МВД Удмуртии, генерал-майор полиции Александр Первухин, замглавы главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор юстиции Виталий Шевченко и начальник управления ФСИН по Удмуртии полковник внутренней службы Владимир Доронин.

Тем же указом лишены должностей глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин; глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков; глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин; глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев; глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов.

В указе также содержатся новые назначения.

Другие новости по темам: владимир путин, генералы, ск, мвд, фсин, мчс
06.04.2018 15:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:27 Екб


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Путин уволил 11 генералов из МВД, ФСИН, МЧС и СК
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