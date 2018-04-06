Путин уволил 11 генералов из МВД, ФСИН, МЧС и СК

Президент Владимир Путин снял с должностей 11 генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СКР. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Должностей, в частности, лишились: замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев; начальник Уральского юридического института МВД генерал - майор Александр Гук; начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров; начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков.

Кроме того, отправлены в отставку глава МВД Удмуртии, генерал-майор полиции Александр Первухин, замглавы главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор юстиции Виталий Шевченко и начальник управления ФСИН по Удмуртии полковник внутренней службы Владимир Доронин.

Тем же указом лишены должностей глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин; глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков; глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин; глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев; глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов.

В указе также содержатся новые назначения.