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06.04.2018
общество  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Штаты ввели санкции против российских миллиардеров и ТОП-менеджеров госкомпаний
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флаг америки сша (2012) | Фото:

Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. Список опубликован на сайте американского министерства.
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В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний.

В список, в частности, попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, помощник президента РФ по кадровым вопросам Евгений Школов, депутат Госдумы Андрей Скоч, глава совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг, сенатор от Марий Эл Александр Торшин, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава ВТБ Андрей Костин, депутат Госдумы Владислав Резник.

Также в списке фигурируют российские компании: "Рособоронэкспорт", группа компаний "Ренова", "Газпром бурение", группа ГАЗ, EN+ Group, агрохолдинг "Кубань", NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance.

Новые санкции - ответ Вашингтона на "злонамеренную деятельность", они не являются ответом на какие-либо конкретные действия, уточняется в сообщении.

Другие новости по темам: санкции США, Сулейман Керимов, Александр Жаров,  Виктор Золотов, Алексей Миллер, Ладога менеджмент, Ренова
06.04.2018 15:33 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
17:33 Екб


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Штаты ввели санкции против российских миллиардеров и ТОП-менеджеров госкомпаний
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