Штаты ввели санкции против российских миллиардеров и ТОП-менеджеров госкомпаний

Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. Список опубликован на сайте американского министерства.

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В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний.

В список, в частности, попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев, помощник президента РФ по кадровым вопросам Евгений Школов, депутат Госдумы Андрей Скоч, глава совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг, сенатор от Марий Эл Александр Торшин, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, глава ВТБ Андрей Костин, депутат Госдумы Владислав Резник.

Также в списке фигурируют российские компании: "Рособоронэкспорт", группа компаний "Ренова", "Газпром бурение", группа ГАЗ, EN+ Group, агрохолдинг "Кубань", NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance.

Новые санкции - ответ Вашингтона на "злонамеренную деятельность", они не являются ответом на какие-либо конкретные действия, уточняется в сообщении.