В Нижневартовске закрыли БДСМ-салон

Полицейские Нижневартовска закрыли интим-салон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Он работал под видом массажного кабинета. Помимо лечебных процедур клиенты могли воспользоваться специфическими интимными услугами – кабинет был оборудован для БДСМ-игр. Во время проверки в помещении находились две женщины. Одна из дам представилась управляющей, а вторая – работницей.

Силовики проверяют владельца салона, который подозревается в незаконном занятии бизнесом. Изъяты документы. Работники салона вели учет клиентов: данные фиксировались в специальной тетради.