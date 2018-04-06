Владимир Путин уволил директора Уральского юридического института МВД РФ

Начальник Уральского юридического института МВД РФ Александр Гук уволен указом президента России Владимира Путина. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Гука Александра Ивановича", - сообщается в документе.

В должности начальника института с 2004 года.

Отметим, что руководитель Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин тоже уволен этим указом президента РФ.