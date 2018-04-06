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06.04.2018
общество  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Путин уволил главу СКР по Свердловской области
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(2017) | Фото:

Руководитель Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерий Задорин уволен указом президента России Владимира Путина. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта юстиции Задорина Валерия Юрьевича, руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области", - говорится в тексте президентского указа.

Напомним, летом прошлого года в свердловском СУ СКР прошла масштабная проверка, а руководитель управления Валерий Задорин был на время отстранен от службы. Это произошло после визита на Средний Урал Владимира Путина. Речь идет об истории с тагильской "борзотой": сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не платили зарплату. После проверки Задорин вернулся к службе.

задорин валерий юрьевич руководитель следственного управления ск рф по свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru



Развитие сюжета: Ранее 06.04.2018 15:41 Мск
В свердловском управлении СКР назначен и.о. руководителя после увольнения Задорина

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06.04.2018 15:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.12.2017 10:40 Мск
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Путин уволил главу СКР по Свердловской области
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