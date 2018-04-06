Пермский край представит инвестиционные проекты на международном форуме "Annual – Investment Meeting 2018", который пройдет с 9 по 11 апреля в Дубае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Ожидается, что форум примет порядка 19 тыс. участников из 141 страны. Делегация Пермского края посетит форум впервые. В ее состав войдут представители "Краснокамского завода металлических сеток", компаний ITPS и TESSO, "Искра" и "Пермснабсбыт". Кроме того, на стенде Пермского края будут представлены инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации. Делегацию региона возглавит губернатор Прикамья Максим Решетников.

Напомним, первая бизнес-миссия отправилась в ОАЭ в январе этого года. Выяснилось, что у арабских инвесторов есть серьезный интерес к пермским разработкам. Свою продукцию представили порядка 10 компаний. Насыщенная программа пермской делегации позволила участникам не только презентовать свою продукцию и услуги, но и пообщаться с потенциальными инвесторами в формате b2b.