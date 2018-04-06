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06.04.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Дагестан возвращают под российский контроль Владимиру Васильеву, осенью прошлого года командированному руководить Дагестаном, местная молва стала приписывать фразу: "Россия в Дагестан вернулась". Исполняющий обязанности главы республики будто бы произнёс её два месяца назад, в дни арестов федеральными спецслужбистами дагестанских правительственных чинов. Произносил ли непосредственно Васильев такое в действительности или нет - не столь уж и важно. Значительно важнее другое: ощущение начала процесса подлинного возвращения региона под российскую юрисдикцию с каждым днём делается всё более явным.
06.04.2018
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Новости
06.04.2018 14:57 Мск (16:57 Екб)
религия | Пермский край
В Перми проходит VIII межрегиональный форум "Мусульманский мир — 2018"
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Вв Пермском крае проходит VIII межрегиональный форум "Мусульманский мир — 2018", участие в котором примут представители порядка 80 городов России.

Традиционно на форуме будет представлена деловая и развлекательная программа. Участников и гостей "Мусульманского мира" ждут круглые столы, конференции, детские праздники и конкурсы для представителей мусульманских общин. В качестве развлечения гостям предложат послушать татарские и башкирские сказки, полюбоваться выступлениями творческих коллективов, приобрести традиционные мусульманские угощения.

Свое приветствие участникам форума направил губернатор Пермского края Максим Решетников

"Традиционно форум – одна из главных площадок, которая демонстрирует все богатство мусульманского мира, национальных традиций и обычаев. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера. Каждый год на форум приходят тысячи людей, в том числе представители разных религий. Чтобы поближе познакомиться с вашей самобытной культурой, попробовать блюда национальной кухни, послушать красивую музыку. У мусульман есть, чему поучиться. Вы бережно передаете из поколения в поколение свои традиции: учите детей заботиться о ближнем, уважать старшее поколение, хранить семейные ценности. В Пермском крае проживает более 250 тыс. представителей мусульманской религии. Это целая общность людей, которая вносит свой вклад в развитие нашего общего Пермского края". 

Накануне форума "Мусульманский мир-2018" состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с Шейх Уль-Ислам Талгатом Сафа Таджуддином, председателем Центрального Духовного управления мусульман России, Верховным муфтием России.

В частности, стороны обсудили взаимоотношения между представителями традиционных конфессий в Пермском крае.

Верховный муфтий России подчеркнул, что Пермский край — многоконфессиональный регион: "Межконфессиональные отношения складывались в Пермском крае веками. Здесь живет большое количество разных наций, а сейчас присоединяются представители бывших стран СНГ. Форум "Мусульманский мир" призван сблизить представителей всех конфессий, донести до жителей и гостей Пермского края, что каждый вносит свой вклад в развитие региона, в его будущее".

VIII Межрегиональный форум мусульманской культуры "Мусульманский мир-2018" пройдет 5-8 апреля 2018 года на площадке выставочного центра "Пермская ярмарка" (г. Пермь, Ш.Космонавтов, 59).

Форум "Мусульманский мир" — ежегодное масштабное событие, направленное на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер. Ежегодно в форуме принимает участие около 20 тыс. человек. С полной программой форума можно ознакомиться на сайте

Другие новости по темам: форум, мусульманский, мир
06.04.2018 14:57 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
16:57 Екб


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В Перми проходит VIII межрегиональный форум "Мусульманский мир — 2018"
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