Губернатор Югры обсудила строительство базы ОМОН в Сургуте с командующим уральским округом Росгвардии

Перспективы строительства второй и третьей очередей базы ОМОН в Сургуте губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обсудила на сегодняшней встрече с командующим Уральским округом Росгвардии Александром Поповым.

Губернатор Югры напомнила, что правительством автономного округа в соответствии с решениями, принятыми в 2014 г., в рамках реализуемых полномочий оказано содействие в строительстве базы ОМОН в городе Сургуте. Строительство объекта осуществлялось с привлечением внебюджетных источников финансирования, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей региона.



Первая очередь базы официально введена в эксплуатацию в марте 2017 г. Она включает в себя четырехэтажное административное здание, основной контрольно-пропускной пункт (КПП) в виде одноэтажного здания, земельный участок площадью 5910 кв.м.





На второй очереди строительства: гараж, склад, спортивный блок, одноэтажный склад хранения взрывчатых веществ, а также склад изъятого, добровольно сданного оружия и боеприпасов. Третья очередь предполагает строительство тира, резервного КПП, вертолетной площадки.



Наталья Комарова отметила, что строительство второй и третьей очередей также предполагается с привлечением внебюджетных источников финансирования.