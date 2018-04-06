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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
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от издателя  |  комментариев: 3


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Губернатор Югры обсудила строительство базы ОМОН в Сургуте с командующим уральским округом Росгвардии
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Открытие базы ОМОН в Сургуте (2017) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа

Перспективы строительства второй и третьей очередей базы ОМОН в Сургуте губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обсудила на сегодняшней встрече с командующим Уральским округом Росгвардии Александром Поповым.

Губернатор Югры напомнила, что правительством автономного округа в соответствии с решениями, принятыми в 2014 г., в рамках реализуемых полномочий оказано содействие в строительстве базы ОМОН в городе Сургуте. Строительство объекта осуществлялось с привлечением внебюджетных источников финансирования, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей региона.

Первая очередь базы официально введена в эксплуатацию в марте 2017 г. Она включает в себя четырехэтажное административное здание, основной контрольно-пропускной пункт (КПП) в виде одноэтажного здания, земельный участок площадью 5910 кв.м.

Наталья Комарова, Александр Попов(2018)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа

На второй очереди строительства: гараж, склад, спортивный блок, одноэтажный склад хранения взрывчатых веществ, а также склад изъятого, добровольно сданного оружия и боеприпасов. Третья очередь предполагает строительство тира, резервного КПП, вертолетной площадки.

Наталья Комарова отметила, что строительство второй и третьей очередей также предполагается с привлечением внебюджетных источников финансирования.

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06.04.2018 14:56 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
16:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2017 08:03 Мск
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Ранее 14.03.2017 16:22 Мск
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Ранее 25.09.2015 15:41 Мск
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Губернатор Югры обсудила строительство базы ОМОН в Сургуте с командующим уральским округом Росгвардии
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