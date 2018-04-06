В Якутии проведут испытания нового арктического тягача для нужд МЧС

В Якутии пройдут испытания нового арктического тягача для нужд МЧС, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу концерна "Алмаз-Антей".

Как отмечается, в первом образце техники, которую подготовил Брянский автомобильный завод, входящий в состав концерна, были "максимально учтены пожелания северян". Новая машина, созданная на основе шасси БАЗ-69092 с колесной формулой 6х6, оснащена грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности.

"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса", - отметили в пресс-службе.