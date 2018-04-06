На незаконном полигоне ТБО в Сургуте нашли тела двух бомжей

Следователи начали проверку по факту обнаружения на сургутской свалке двух трупов, передает корреспондент Накануне.RU.

Страшную находку сделали около 16.00 5 апреля. На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) нашли тела двух бомжей без признаков насильственной смерти.

"В качестве приоритетной рассматривается версия отравления после употребления пищи или напитков, найденных на свалке", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, ранее сургутская транспортная прокуратура выиграла дело против СГ МУП "СКЦ Природа" о запрете эксплуатации полигона ТБО и проведении мероприятий по рекультивации земельного участка. Суд счел полигон, расположенный вблизи сургутского аэропорта, незаконным.