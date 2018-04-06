В Волгограде отказались от установки памятника офицеру вермахта

В Волгограде отказались от идеи установить памятник фашисту, штурмовавшему Сталинград.

"После шумихи от установки памятника было решено отказаться. От планов открестилась и баварская компания-инициатор идеи OWW", - сообщает ИА СоцИнформБюро.

Как стало известно ранее, памятник экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, который до того, как занять этот пост, служил в вермахте и участвовал в штурме Сталинграда, командуя взводом зенитной артиллерии, собирались поставить в аэропорту Волгограда. Сообщалось, что открытие бюста состоится во время визита делегации Ost-West-Wirtschafts-Forum с 7 по 11 мая, причем открыт он будет в терминале С рядом с портретами легендарных советских авиаконструкторов Илюшина и Яковлева.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выступил с резкой критикой установки памятника и подал обращение в Генпрокуратуру. "Поставить памятник нацисту в Волгограде, в городе, где во время Сталинградской битвы погибло более миллиона советских граждан, – это не просто кощунство и цинизм, это я даже не знаю, как можно цензурно назвать", - прокомментировал депутат.

Рашкин попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку, выявить организаторов установки памятника и принять предусмотренные законом меры.

Связан ли как-то отказ от установки памятника с этим обращением, пока неизвестно.