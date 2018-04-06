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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
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Новости
06.04.2018 14:46 Мск (16:46 Екб)
общество | Южный ФО | В России
В Волгограде отказались от установки памятника офицеру вермахта
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экс-министр обороны ФРГ Франс Йозеф Штраус (2018) | Фото: vk.com

В Волгограде отказались от идеи установить памятник фашисту, штурмовавшему Сталинград.
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"После шумихи от установки памятника было решено отказаться. От планов открестилась и баварская компания-инициатор идеи OWW", - сообщает ИА СоцИнформБюро.

Как стало известно ранее, памятник экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, который до того, как занять этот пост, служил в вермахте и участвовал в штурме Сталинграда, командуя взводом зенитной артиллерии, собирались поставить в аэропорту Волгограда. Сообщалось, что открытие бюста состоится во время визита делегации Ost-West-Wirtschafts-Forum с 7 по 11 мая, причем открыт он будет в терминале С рядом с портретами легендарных советских авиаконструкторов Илюшина и Яковлева.

Министр оборорны ФРГ Франс Йозеф-Штраус(2018)|Фото: http://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschen-schicksale/id_75321530/100-geburtstag-von-franz-josef-strauss-war-er-ein-spion-.html

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выступил с резкой критикой установки памятника и подал обращение в Генпрокуратуру. "Поставить памятник нацисту в Волгограде, в городе, где во время Сталинградской битвы погибло более миллиона советских граждан, – это не просто кощунство и цинизм, это я даже не знаю, как можно цензурно назвать", - прокомментировал депутат.

Рашкин попросил генерального прокурора России Юрия Чайку провести проверку, выявить организаторов установки памятника и принять предусмотренные законом меры.

Связан ли как-то отказ от установки памятника с этим обращением, пока неизвестно.

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06.04.2018 14:46 Мск | Волгоград | информационная служба Накануне.RU
16:46 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 14:29 Мск
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру

Ранее 30.03.2018 16:32 Мск
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!








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В Волгограде отказались от установки памятника офицеру вермахта
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