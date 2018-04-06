Россия создала в Азовском море опергруппу для борьбы с украинским пиратством

Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства совместно с управлением пограничной службы ФСБ создан оперативный штаб. Задача штаба – координация деятельности российских рыбаков, которые осуществляют выход в море, с Пограничными управлениями ФСБ России по Ростовской области, Краснодарскому краю и Республике Крым для предотвращения захвата российских судов украинскими пограничниками. Об этом сообщается на сайте Азовского НИИ рыбного хозяйства со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Рыбопромышленникам рекомендовано уведомлять о выходе на промысел в Азовское море и о перемещении судов в акватории на определенной частоте. Соответствующие письма направлены пользователям водных биоресурсов, осуществляющим рыболовство в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне.

Отмечается, что таким образом будут обеспечены мониторинг местонахождения российских рыболовных судов, оперативная связь с судовладельцами и капитанами и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы.

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта. Судно доставили в порт Бердянск и арестовали. После этого Киев пообещал поступать аналогично в отношении всех судов из Крыма.